Lega-Mouv', M5S è stampella maggioranza

"Il Movimento Cinque Stelle è la stampella della maggioranza". Lo sostengono in una nota la Lega Vda e il Mouv', precisando che "nonostante le dichiarazioni rilasciate in questi giorni dagli esponenti del Movimento Cinque Stelle Valle d'Aosta, con cui prendevano le distanze dall'attuale maggioranza, Lega Vallée d'Aoste e Mouv' prendono atto con rammarico del loro ennesima stampella fornita al Governo regionale". Poi spiegano: "Nella giornata di martedì 19 marzo si era deciso in Conferenza dei Capigruppo di rispettare l'ordine del giorno così come da programma. Questa mattina nel salone delle manifestazioni di Palazzo regionale si sta svolgendo l'evento di lancio del "Piter parcours - Un patrimoine, une identité, des parcours partagés", evento a cui tutti gli assessori hanno voluto presenziare. A tal fine è stata richiesta un'altra riunione dei capigruppo all'interno della quale è stato richiesto, in maniera strumentale, di invertire l'ordine del giorno in modo da non dover votare le mozioni e non rischiare così di non avere i numeri in aula. A sostenere la maggioranza in questa scelta è stato anche il Movimento Cinque Stelle che, all'interno della Conferenza dei Capigruppo, ha votato a favore dell'inversione dell'ordine del giorno".

"Il Movimento Cinque Stelle, per paura di tornare alle urne, continua così a sostenere un Governo - concludono - delegittimato dalle numerose inchieste penali che sono emerse in questi primi mesi dell'anno. Non ci resta che prendere atto di come ormai il Movimento Cinque Stelle non sia altro che la stampella della maggioranze e ci chiediamo quando inizierà ad esserne parte integrante".