Energia, presto norma attuazione Vda

(ANSA) - AOSTA, 20 MAR - La Valle d'Aosta intende dotarsi di una norma di attuazione dello Statuto speciale riguardante l'utilizzo delle acque a scopo idroelettrico. E' quanto definito in una risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Proposto da Rete civica, Mouv', M5s e Lega Vda, il testo è stato successivamente emendato anche da altri gruppi.

Impegna la Giunta regionale a seguire con particolare attenzione l'iter lavori della Commissione paritetica su questo tema.

Chiara Minelli (Rc) e Roberto Luboz (Lega VdA) hanno evidenziato come l'iniziativa intenda "far esprimere al Consiglio Valle l'opportunità e l'urgenza che siano avviati i lavori di costruzione di questa norma, che avrebbe una forte valenza autonomista e che, tra l'altro, metterebbe la Commissione speciale Cva in condizione di poter disporre di un ventaglio più ampio di scenari per valutare il futuro della società". "Lo scorso 16 marzo la paritetica si è già confrontata con gli uffici legali della Regione proprio a proposito di una bozza di norma di attuazione; inoltre, la Giunta regionale, già nel mese di febbraio, aveva trasmesso alla parte regionale della Commissione paritetica una lettera, esprimendo la necessità di procedere prioritariamente ad una riflessione sulla materia, in modo da mettere in moto la procedura per la concretizzazione della norma di attuazione", ha ricordato Alessandro Nogara (Uvp).(ANSA).