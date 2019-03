Chatrian, monitoraggio su apparati 5G

(ANSA) - AOSTA, 20 MAR - Sarà avviata in Valle d'Aosta una campagna di monitoraggio del livello di emissioni elettromagnetiche dei sistemi con tecnologia 5G che saranno installati sul territorio regionale e in particolare, in prima battuta, ad Aosta e nei tre comuni di Bionaz, Perloz e Cogne, in cui l'aggiudicatario del bando nazionale è tenuto a raggiungere almeno il 90 per cento della popolazione. Lo ha riferito in Consiglio Valle l'assessore all'ambiente Albert Chatrian, rispondendo a una interpellanza della consigliera Daria Pulz (Adu) che ha evidenziato i "pericoli per la salute rappresentati dall'elettromagnetismo in particolare del 5G". Sul criterio di scelta dei comuni "la Regione non è stata coinvolta", ha precisato Chatrian. (ANSA).