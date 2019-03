Certan, servono nuovi obiettivi Univda

(ANSA) - AOSTA, 20 MAR - Dopo quasi vent'anni di vita all'Università della Valle d'Aosta "servono nuovi obiettivi e una nuova mission". A dirlo è l'assessore all'istruzione e alla ricerca Chantal Certan, intervenuta oggi in Consiglio regionale.

"L'Università in vent'anni è cresciuta molto, ma sono anche cambiati la mission e gli obiettivi: c'è bisogno di una governance che sappia fare 'avanguardia di pensiero', collegando l'Ateneo alla ricerca e alla rete di eccellenze esistenti in Valle", ha spiegato Certan, replicando alla proposta della consigliera Daria Pulz (Adu-Vda) di modificare lo statuto dell'ateneo, prevedendo la separazione della carica di presidente della Regione da quella di presidente dell'Università e l'obbligo di individuare il rettore tra i docenti. "Il dibattito sullo Statuto è aperto e andrà condiviso attraverso un confronto con gli organismi dell'ateneo", ha confermato Certan.

Secondo Daria Pulz "l'Università valdostana presenta delle criticità nella sua architettura: la separazione delle cariche garantirebbe la possibilità di seguire più da vicino le questioni legate al suo sviluppo, mentre il Rettore scelto tra i docenti assicurerebbe una presenza e un impegno più costanti da parte sua. Questo limiterebbe l'ingerenza politica nella vita dell'Ateneo valdostano che trova ben pochi confronti in altri contesti culturali".

La proposta di mozione è stata respinta con 27 voti di astensione e 6 a favore (Adu-VdA, M5S, RC-AC). L'assessore Certan ha anticipato che "è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro che implementi il Piano triennale 2019-2021".

La maggioranza si è astenuta per evitare "un'ingerenza politica negli organi dell'Università". (ANSA).