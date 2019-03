Spelgatti, Fosson si dimetta

"Trovo indecoroso tutto quello che sta accadendo e l'unica cosa che dovete fare è unirvi a noi e dare le dimissioni". Lo ha detto Nicoletta Spelgatti (Lega Vda) rivolgendosi alla maggioranza, intervenendo in Consiglio regionale nel dibattito sulle comunicazioni del presidente della Regione Antonio Fosson riguardanti l'inchiesta della procura di Aosta sul Casinò di Saint-Vincent e sulla procedura di eventuale commissariamento dei Comuni coinvolti nell'inchiesta sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. "Fino a quando questo Consiglio rimane in piedi non c'è reale democrazia - ha aggiunto Spelgatti - invito il presidente Fosson a dare le dimissioni e anche agli altri consiglieri di maggioranza".