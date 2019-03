M5S, impegno serio per mondo abitabile

"Oggi i nostri ragazzi ci chiedono di consegnare loro una terra ancora vivibile, ma gli interessi economici e l'obiettivo dei profitti a tutti i costi restano l'unico riferimento di un mondo adulto che non guarda al futuro". Lo sostiene il gruppo consiliare del M5S della Valle d'Aosta che ha aderito allo sciopero per il clima "Fridays For Future" chiedendo "un impegno serio e concreto, a partire dalle pratiche di tutti i giorni, per un mondo abitabile".

"Una delle stelle del programma originario del MoVimento - specificano i Consiglieri - è appunto l'ambiente e non diminuirà il nostro impegno, a partire dalla richiesta di migliorare la raccolta differenziata e perseguire una politica che porti ai Rifiuti Zero, a favorire lo sviluppo di fonti energetiche alternative pulite, a sostenere il trasporto a zero emissioni, a supportare l'economia circolare per evitare sprechi di risorse e per azzerare l'inquinamento, anche in Valle d'Aosta". "Questa sollecitazione dei ragazzi - concludono i Consiglieri - fa crescere in noi il senso di responsabilità per rendere migliore il nostro ambiente per loro e per le generazioni future.

L'impegno che quotidianamente mettiamo nella nostra attività politica è e sarà la nostra migliore risposta".