Uv, calpestate norme democrazia

(ANSA) - AOSTA, 7 MAR - L'Union valdotaine "stigmatizza in maniera ferma le posizioni di alcuni movimenti presenti all'interno del Consiglio Valle, che hanno calpestato le più elementari norme di democrazia cercando di non convalidare l'elezione di un consigliere legittimamente votato ed eletto, strumentalizzando maldestramente dei passaggi amministrativi, per altro normati in maniera molto chiara, per delle finalità politiche". E' quanto dichiara, in una nota, l'Union valdotaine, commentando il voto contrario in consiglio regionale dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Mouv' alla convalida dell'insediamento di Giovanni Barocco come consigliere regionale, al posto di Marco Sorbara, sospeso ai sensi della legge Severino. "Il rispetto delle istituzioni e soprattutto della democrazia - prosegue l'Uv - non possono essere messe in discussione per dei giochini politici". L'Uv ritiene che "l'esperienza maturata in tanti anni di impegno all'interno del movimento e soprattutto nel suo lavoro negli enti locali valdostani" da Barocco "saranno un importante valore aggiunto all'interno del Consiglio Valle, soprattutto nella logica federalistica che è alla base dell'impegno dell'Union Valdotaine".(ANSA).