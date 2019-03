Certan,riorganizzazione pari opportunità

(ANSA) - AOSTA, 7 MAR - "Stiamo cercando di riordinare la materia delle pari opportunità, al fine di una programmazione concreta, facilmente applicabile e di una sensibilizzazione alla cultura del rispetto". Lo ha riferito oggi l'assessore regionale Chantal Certan, rispondendo a una interpellanza del gruppo Ambiente diritti uguaglianza VdA (Adu). "La consigliera di parità è una figura istituzionale ed è necessario uno sforzo consapevole, informato e continuo delle parti politiche, - ha aggiunto Certan - per non confinare la questione a tecnicismi normativi, lavorando su una dimensione sistemica per supportare una programmazione efficace e incoraggiare la rappresentazione realista del ruolo della Consigliera nell'esercizio delle sue funzioni". Secondo la consigliera regionale Adu-VdA Daria Pulz "il panorama rispetto alle discriminazioni e violenze di genere torna a essere molto problematico e la politica dovrebbe scendere in campo con maggiore decisione e onestà intellettuale.

Spiace constatare che l'importante figura della Consigliera di parità rischia di arenarsi di fronte alla confusione degli ambiti e dei ruoli, nonché alla scarsità di risorse finanziarie e ai vuoti normativi". (ANSA).