Testolin, crisi Shiloh è temporanea

"La crisi della Shiloh di Verres parrebbe essere causata da una situazione contingente temporanea di mercato, situazione che riconduce alla cassa integrazione ordinaria. Al momento, si registra un calo di produzione ma una commessa è attesa tra marzo e aprile. Inoltre, ad oggi è escluso il ricorso ai licenziamenti". Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive, Renzo Testolin, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata di Daria Pulz (Ambiente Diritti Uguaglianza).

In bassa valle - ha aggiunto - "nel 2018 sono insediate 1550 imprese (rispetto alle 1568 dell'anno precedente, con una flessione dell'1%), specificatamente nel settore industriale le imprese insediate sono 191 (stesso numero del 2017)". "Abbiamo voluto riportare l'attenzione della politica su questo quadro - ha replicato Pulz - che al momento è sotto controllo, ma resta preoccupante per la tenuta delle industrie in bassa valle.

Rappresentiamo la richiesta da parte degli occupati del settore metalmeccanico, tramite i Sindacati, di essere ascoltati dall'Assessore".