Jean Barocco entra in Consiglio Valle

L'ex sindaco di Quart Jean Barocco ha sostituito in Consiglio regionale Marco Sorbara, arrestato il 23 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione Geenna contro le infiltrazioni mafiose in Valle d'Aosta. L'avvicendamento ha avuto il voto favorevole della maggioranza oltre che di M5S; contrari Lega, 'Mouv. astenuti Adu e Rete civica. Barocco era il primo escluso della lista dell'Union valdotaine (con 860 preferenze). Sorbara - accusato di concorso esterno in associazione mafiosa - è stato 'sospeso' in base alla Legge Severino.

"Sono qui per costruire" - "Io sono qui per costruire". Così si è presentato in aula il consigliere Jean Barocco, subentrato a Marco Sorbara, aggiungendo: "La Valle d'Aosta ha vissuto, ormai un anno fa, una campagna elettorale che ha cambiato il volto della politica valdostana; ritengo che in questi mesi, la famiglia politica a cui appartengo, abbia compiuto i primi passi avanti nell'analisi di questi risultati. Penso che al nostro movimento serva capire nel profondo i messaggi che ci giungono dai valdostani, per cercare di arrivare adesso all'elaborazione di contenuti, per creare assieme un percorso Autonomista (con la A maiuscola) che punti all'autonomia del terzo millennio. Io sto nell'Union Valdôtaine, il mio movimento. Le mie battaglie politiche, ho cercato e cercherò sempre di condurle, all'interno dell'UV e non concordo, pur nel rispetto totale delle altrui opinioni, con chi se ne è andato. Il dialogo vive di punti di vista differenti, ma la forza di partito si ottiene solo con l'unità del movimento".