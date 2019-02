Chatrian, presto indennizzi lupo

(ANSA) - AOSTA, 20 FEB - Gli indennizzi per i danni causati dalla predazione del lupo nel 2018 e anche in anni precedenti saranno pagati nelle prossime settimane. Lo ha assicurato oggi in Consiglio regionale l'assessore all'ambiente Albert Chatrian.

Le liquidazioni saranno 16 per un importo di 9.691 euro.(ANSA).