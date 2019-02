Rini, rispettare onorabilità Consiglio

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - La consigliera Manuela Nasso "è stata vittima di inauditi e gravissimi insulti sui social. Ieri è stata scritta una brutta e triste pagina". Lo ha detto, in apertura del Consiglio regionale, la presidente Emily Rini, intervenendo sugli attacchi subiti su Facebook dall'esponente del M5s riguardanti il suo voto contrario all'immunità del vice premier Salvini. "L'onorabilità e la credibilità delle istituzioni vanno rispettate e promosse attraverso atteggiamenti consoni al ruolo che siamo stati chiamati a ricoprire", ha aggiunto Rini esprimendo solidarietà a Nasso. "L'utilizzo delle reti social con toni sopra le righe, - ha proseguito - che sfociano nella baruffa se non nell'insulto gratuito, va a discapito della legittima discussione sui temi posti in discussione. La credibilità deve essere rispettata e promossa da tutti coloro che ne fanno parte, perché è bene ricordare che si è amministratori pubblici sia dentro che al di fuori della massima assemblea legislativa regionale".

"Sono stata vittima anch'io di insulti gratuiti che hanno leso la mia vita personale: - ha ancora detto la presidente del Consiglio Valle - ho provveduto immediatamente a sporgere denuncia e invito chiunque a farlo perché credo che si stia davvero degenerando. Quando ci candidiamo sappiamo che ci sono onori e oneri. Tra gli oneri non è previsto l'insulto". Secondo Rini "purtroppo, vittime degli insulti sono spesso le donne e per questo dobbiamo tutti insieme, in maniera forte e chiara, essere coesi nel prendere le distanze da questi atteggiamenti.

Insieme cerchiamo di fare quel salto di qualità che la nostra società richiede". Solidarietà alla consigliera Nasso è stata espressa anche da Pierluigi Marquis (Stella Alpina), Jean- Claude Daudry (Uvp), Elso Gerandin (Mouv), Luca Bianchi (Uv) e Patrizia Morelli (Alpe).

"Ci sono rimasta male, ma mi sono fatta scivolare tutte le accuse", ha spiegato la consigliera Nasso. "Resto convinta del fatto - ha proseguito - che si possano usare i social in maniera intelligente ed educata. Confermo che sporgerò denuncia, anche per lanciare un segnale forte. Facciamo attenzione a come ci muoviamo, anche tenuto conto del ruolo istituzionale che ricopriamo".(ANSA).