L.Viérin annuncia, non mi ricandido

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - "Il ricambio generazionale è molto importante e oggi più che mai questo Consiglio ha bisogno di dare messaggi di rinnovamento. Noi saremo i primi a farlo.

Crediamo che scriverlo in legge sia un passo ulteriore". Lo ha detto l'assessore regionale Laurent Viérin, intervenuto nel dibattito sulla nuova legge regionale, annunciando a margine della discussione l'intenzione di non ricandidarsi per il Consiglio Valle anche in caso di voto anticipato. (ANSA).