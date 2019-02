Insediato nuovo Corecom Valle d'Aosta

Si è insediato il nuovo Corecom della Valle d'Aosta, composto dal Presidente Pierpaolo Civelli e dai componenti Beatrice Mosca, Daniele Genco, Federico Molino e Claudio Dalle (tutti eletti dal Consiglio regionale il 10 gennaio scorso). Al passaggio di consegne con la presidente uscente, Enrica ferri, erano presenti anche la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, e il Presidente della Regione, Antonio Fosson.

"Nell'ultima parte del quinquennio - ha sottolineato Rini - è avvenuta la firma del nuovo Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Conferenze dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni, sottoscritto anche dalla Valle d'Aosta nel 2018. L'Accordo ha conferito nuove deleghe al Corecom della Valle d'Aosta, che potrà quindi erogare alla popolazione valdostana nuovi e importanti servizi di prossimita".

"Subentriamo ad una già proficua attività svolta dal precedente Comitato - ha detto Civelli - ma il lavoro che ci aspetta sarà comunque impegnativo. Uno dei nostri obiettivi è sensibilizzare la comunità sul fatto che il Corecom non ha funzioni di sola sorveglianza sulle comunicazioni, ma è un organo che vuole essere vicino ai cittadini grazie alle nuove funzioni per la definizione delle controversie nel settore della telefonia e della pay-tv, oltre a sensibilizzare l'utenza più vulnerabile, ovvero i giovani e le persone anziane. Non dobbiamo poi dimenticare la peculiarità della nostra realtà che è anche quella di monitorare il rispetto della francofonia".