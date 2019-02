Nuova legge elettorale arriva in aula

Il testo di legge in materia di elezioni del Consiglio regionale è l'argomento al centro della prossima riunione dell'Assemblea valdostana, in programma martedì 19 e mercoledì 20 febbraio. L'ordine del giorno è composto da 53 oggetti, di cui 11 interrogazioni, 19 interpellanze e 17 mozioni.

In merito alle interrogazioni, sei sono state depositate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste e riguardano, tra l'altro, le interlocuzioni tra la Regione e la società Avda per la risoluzione del contenzioso inerente la gestione dell'aeroporto regionale e la procedura di appalto della gestione della "Cittadella dei giovani". Il gruppo Mouv' ha presentato quattro interrogazioni, occupandosi anche delle competenze conferite all'"Emergency Manager" di Palazzo regionale. La restante interrogazione è del gruppo Rete Civica-Alliance Citoyenne (attuazione dell'impegno relativo al divieto di concessione di spazi pubblici di proprietà regionale ad associazioni che professano comportamenti e idee fasciste).

Riguardo alle interpellanze, due sono state proposte congiuntamente dai gruppi Lega Vallée d'Aoste e Mouv' (sopravvivenza delle piccole stazioni sciistiche e regolarizzazione delle assunzioni nelle società partecipate) e tre del gruppo Adu-VdA (posizione della Regione in merito all'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del nuovo Piano di gestione e conservazione del lupo in Italia, attività svolta dall'Osservatorio regionale dei rifiuti della Valle d'Aosta, interventi per garantire al personale scolastico della Regione la partecipazione alla selezione per l'invio all'estero a partire dall'anno scolastico 2019-2020). La Lega VdA illustrerà cinque interpellanze (tra cui la presentazione agli organi competenti della prima variazione al bilancio regionale per il 2019) e quattro saranno illustrate dal gruppo Mouv' (tra cui la sostenibilità dell'aeroporto regionale rispetto all'attuale classificazione e la costituzione di una Commissione speciale d'inchiesta per l'analisi delle cause che hanno determinato il fallimento della Cioccolato Valle d'Aosta Srl). Infine il gruppo Rc-Ac ha sottoscritto cinque iniziative per interpellare il Governo su vari temi tra cui i beni confiscati alla criminalità organizzata in Valle d'Aosta.