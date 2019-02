Proposta su contenimento azzardo, ok commissione

La quinta Commissione "Servizi sociali" della Regione Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole all'unanimità su di una proposta di legge riguardante la prevenzione e il contenimento del gioco d'azzardo patologico sul territorio regionale. Presentata dai gruppi consiliari Uv e Uvp, è stata approvata "dopo un ampio approfondimento che ha consentito di elaborare un testo di Commissione.

"In Commissione si è sviluppato un ampio dibattito fra i Commissari e con le parti interessate - spiega il presidente della quinta Commissione, Luca Bianchi (Uv) - che sono state audite in questo arco di tempo. La nuova proposta emenda le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo introdotte con la legge regionale 14/2015. In particolare, si va a specificare in maniera chiara l'elenco dei luoghi sensibili dai quali devono distare le apparecchiature per il gioco. Sono inoltre stabilite le fasce di apertura al pubblico delle sale da gioco, prevedendo un orario massimo di due ore intervallato da pause (10-12; 14-16; 18-20; 22-24)".