Italia-Francia, Vda preoccupata crisi

"Grande preoccupazione" per il perdurare della crisi tra Italia e Francia è espressa dai gruppi consiliari che compongono la maggioranza in Valle d'Aosta.

"Speriamo che su questa grave situazione senza precedenti - si legge in una nota - possa prevalere una posizione di dialogo e si arrivi a ricucire lo strappo nato da un atteggiamento azzardato, e per noi incomprensibile, del vice premier Di Maio".

"La Valle d'Aosta - prosegue la nota - da sempre vanta legami profondi e cordiali con le terre d'oltralpe: la nostra vicinanza culturale, storica, territoriale ed economica alla Francia ci impone un sollecito al Governo nazionale affinché intraprenda azioni di mediazione e di responsabilità per le quali la Valle d'Aosta, potendo avere un ruolo di raccordo, si mette fin d'ora a disposizione". (ANSA).