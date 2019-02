Pulz, in minoranza valutiamo dimissioni

"Siamo preoccupati, c'è una sottovalutazione del fenomeno mafioso e delle sue infiltrazioni nelle istituzioni valdostane. In minoranza stiamo valutando le dimissioni. Per la gente il Consiglio Valle è ormai delegittimato". Lo dichiara Daria Pulz, consigliera regionale di Ambiente Diritti Uguaglianza (Adu), ribadendo in questa fase "la preoccupazione per la tenuta delle Istituzioni e dell'Autonomia". "Prima di dare le dimissioni - ha aggiunto - sarebbe meglio ci fosse una nuova legge elettorale che escluda la possibilità di controllo del voto. Il parere favorevole della commissione è solo di facciata, molti emendamenti hanno scopo di far perdere di vista lo spoglio centralizzato". Adu - come ribadito da Jeanne Cheillon - propone la 'doppia preferenza di genere' che costituisce un "cambiamento culturale".