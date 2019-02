M5s, legge elettorale è urgenza

(ANSA) - AOSTA, 8 FEB - In vista della prossima riunione del Consiglio regionale del 20 e 21 febbraio, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha deciso di "limitare drasticamente la presentazione delle proprie iniziative di sindacato ispettivo e di rinviarle all'adunanza successiva" per lasciare spazio al confronto sulla legge elettorale regionale. Lo spiegano, in una nota, i consiglieri: "Per noi il prossimo Consiglio dovrà dedicare ampio spazio alla discussione sulla legge elettorale che, da impegni presi in Conferenza dei Capigruppo, approderà finalmente in Aula e sarà trattata con precedenza rispetto agli altri punti previsti all'ordine del giorno". Secondo il gruppo del M5s "in questo periodo politico questa è una tematica di fondamentale importanza oltre che di estrema urgenza ed è bene darle il giusto rilievo con un approfondito dibattito". (ANSA).