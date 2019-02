Lega e Mouv, dubbi legittimità immobili

(ANSA) - AOSTA, 8 FEB - "Un minimo di garbo istituzionale sarebbe stato ben accetto e un momento di confronto preventivo tra tutte le forze politiche avrebbe potuto risolvere i tanti dubbi che ci poniamo sulla legittimità contabile di questo atto". Lo affermano i consiglieri Stefano Aggravi (Lega VdA) e Roberto Cognetta (Mouv') intervenendo a proposito della dismissione di immobili del Casinò de la Vallée Spa, la cui autorizzazione è all'esame della seconda commissione. "Leggendo l'atto della Giunta - commentano - apprendiamo che questi immobili sono considerati non strategici e generano costi fissi che gravano sul bilancio societario in contrasto palese con l'attività di contenimento delle spese dell'azienda. Si tratta di un provvedimento che, nelle intenzioni, potrebbe anche essere condivisibile, ma che non è mai stato condiviso con le forze di opposizione". "Visto che in questo momento il Governo regionale non ha i numeri per poterlo approvare", i due consiglieri regionali chiedono al presidente della seconda Commissione Marquis "come intenda affrontare la questione nella mezz'ora di riunione prevista per lunedì". "Né la Giunta né la pseudo maggioranza che la sostiene - aggiungono Aggravi e Cognetta - si rendono conto della situazione attuale: senza il nostro voto non si va da nessuna parte. Un minimo di garbo istituzionale sarebbe stato ben accetto e un momento di confronto preventivo tra tutte le forze politiche avrebbe potuto risolvere i tanti dubbi che ci poniamo sulla legittimità contabile di questo atto".(ANSA).