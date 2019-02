Casinò, atto immobili in commissione

(ANSA) - AOSTA, 8 FEB - La seconda Commissione "Affari generali" e la quarta Commissione "Sviluppo economico" si riuniranno congiuntamente lunedì 11 febbraio per esaminare la proposta di atto amministrativo che contiene l'autorizzazione alla piena disponibilità di immobili a favore della Casinò de la Vallée Spa. "Con la riunione di lunedì - precisano il Presidente della seconda, Pierluigi Marquis (Stella alpina), e il Vicepresidente della quarta Commissione, Alessandro Nogara (Uvp) - si dà avvio al percorso di esame dell'atto con l'audizione del Presidente della Regione e dell'Assessore alle finanze, che illustreranno ai Commissari la proposta. Le Commissioni sono una sede di lavoro, dove avviene l'approfondimento e il confronto tra le varie forze politiche sugli atti legislativi e amministrativi. Confronto che spesso ha saputo trovare delle sintesi sugli atti che sono poi stati portati all'attenzione del Consiglio". "Leggiamo con favore - concludono - che i gruppi Lega VdA e Mouv' hanno anticipato che il provvedimento sul Casinò, nelle intenzioni, potrebbe essere condivisibile e auspichiamo che in un momento molto delicato per la Casa da gioco e per la nostra Regione il confronto nelle Commissioni possa avere luogo nel merito e senza pregiudizi".