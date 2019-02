Lega e Mouv', c'è paura del dibattito

(ANSA) - AOSTA, 7 FEB - "La maggioranza, ormai orfana di numeri, ha dimostrato tutta la propria inadeguatezza, rifiutando la proposta dell'intera opposizione di affrontare soltanto i punti prioritari del dibattito". Così i gruppi consiliari della Lega Valle d'Aosta e Mouv' commentano in una nota ciò che è accaduto ieri nel finale della seduta del Consiglio regionale.

"La seduta, non convocata in notturna nonostante i 60 punti all'ordine del giorno, - si legge nel comunicato - era stato oggetto di una proposta considerata ragionevole da tutta l'opposizione, ovvero discutere soltanto due, delle tredici mozioni rimanenti, più due risoluzioni: quella sul Palazzo Cogne, che chiedeva una perizia urgente - così come dichiarato dall'assessore nello scorso Consiglio - e una soluzione per i tanti utenti della struttura, e quella, ancora più spinosa, relativa alla revoca della nomina dell'avvocato esterno alla struttura regionale, per i motivi già evidenziati, nella giornata di ieri, dal consigliere Sammaritani".

"Questo rifiuto - sottolineano i consiglieri di Lega VdA e Mouv' -, possibile solo a causa della necessità di 24 voti per l'ammissione di nuovi punti all'ordine del giorno, evidenzia bene il grado di agitazione e impreparazione della rimaneggiata 'maggioranza', orfana del Consigliere Sorbara e digiuna, secondo quanto dichiarato in aula e in Conferenza Capigruppo, delle nozioni giuridiche per sostenere il dibattito proprio sulla nomina". Secondo i due gruppi di opposizione "questa brutta pagina della democrazia, dove il rifiuto al dibattito non è motivato da questioni regolamentari ma solo da paurosi vuoti politici, dovrà essere cancellata nel più breve tempo possibile dai cittadini valdostani con l'unica strada percorribile verso il cambiamento, ovvero il ritorno alle urne". (ANSA).