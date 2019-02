Scuola M.Rose,prefabbricato a P.S.Martin

"All'inizio del prossimo anno scolastico tutte le attività scolastiche presenti all'interno dell'edificio dovrebbero essere delocalizzate. Abbiamo preso l'impegno di ricercare le risorse necessarie che, ad oggi, non sono state messe a bilancio. Poiché sul territorio del Comune di Pont-Saint-Martin e degli altri comuni dell'Unité Mont-Rose non vi sono strutture sufficientemente capienti per poter ospitare tutte le funzioni scolastiche che devono essere spostate, gli enti locali hanno individuato, come soluzione per fronteggiare l'emergenza, quella di realizzare una struttura prefabbricata modulare, su un terreno di proprietà del Comune di Pont-Saint-Martin, prospiciente l'attuale scuola di Via Carlo Viola". Lo ha detto l'assessora regionale all'istruzione, Chantal Certan, rispondendo ad un'interpellanza sul futuro della scuola secondaria di primo grado di Pont-Saint-Martin, posta dal gruppo Rete Civica-Alliance Citoyenne.

Nell'ambito della procedura finalizzata all'approvazione della prima variazione del bilancio 2019/2021, è stata avanzata la richiesta di risorse per la realizzazione della scuola prefabbricata. "La scelta di procedere all'acquisto della scuola modulare - ha replicato Chiara Minelli (Rc-Ac) - ha sicuramente una valenza economica importante ma spero che questo non sia il primo passo per avere poi una scuola prefabbricata che rimarrà lì nel tempo. La scelta dell'intervento definitivo è a carico dell'Amministrazione comunale però un intervento del genere non è sostenibile per il solo ente locale e, quindi, ci sarà bisogno del supporto finanziario dell'Amministrazione regionale.

L'ipotesi di una delocalizzazione in un altro luogo lontano dal Comune di Pont-Saint-Martin sarebbe rifiutata dagli utenti".