Promozione Fontina, obiettivo è comitato

(ANSA) - AOSTA, 6 FEB - "Un Comitato di indirizzo, a regia regionale, che possa monitorare e sviluppare in forma coordinata tutte le azioni per il sostegno, promozione e valorizzazione del prodotto della Fontina Dop". E' l'obiettivo annunciato dall'assessore regionale all'agricoltura, Laurent Viérin, rispondendo in aula ad un'interpellanza sulla tutela e la strategia promozionale della Fontina Dop presentata da Mouv'.

"E' un dossier comune - ha aggiunto - che ha necessità oggi di essere tutelato, promosso e rilanciato in modo coordinato tra il Consorzio produttori e Tutela della Dop Fontina, la Cooperativa Produttori Latte e Fontina, privati e Amministrazione regionale. L'azione congiunta si deve basare su tre assi principali quali la tutela del marchio, la tutela del prezzo del prodotto e la sua promozione, coordinata e sinergica tra i vari attori del territorio. Non posso che confermare il nostro impegno a mantenere alta l'attenzione su questo dossier, che rimane per noi prioritario".

"E' confortante sapere - ha osservato Stefano Ferrero (Mouv') - che l'azione intrapresa in passato prosegua è confortante. Il compito dell'Amministrazione regionale è quello di fare da 'trait d'union' ed è quello che ci aspettiamo dall'assessorato.

La Fontina caratterizza il nostro territorio e proprio per questo motivo va tutelata e promossa fuori dai confini regionali". (ANSA).