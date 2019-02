Cognetta, crollo passaggi su Skyway

"Tra il 2015, data di inaugurazione della nuova funivia, e il 2018 il numero dei biglietti venduti per la Skyway Monte Bianco è calato del 62%, così come è calato l'incasso dei biglietti (-59%) e delle persone trasportate (-53%). La preoccupazione nasce dal fatto che da quello che ho potuto constatare fino ad oggi, Skyway è ancora visto purtroppo come un impianto di risalita standard mentre invece dovrebbe essere gestita come un'attrazione turistica". Lo ha detto Roberto Cognetta (Mouv') presentando un'interpellanza in Consiglio Valle.

"Per la natura di Skyway - ha replicato l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy - i dati vanno letti e raffrontati negli anni, tenendo conto dello stesso periodo. Diventa quindi fuorviante paragonare i primi semestri con i secondi dello stesso anno, perché le presenze sono radicalmente diverse dovuto principalmente alla diversa stagionalità. Ad oggi, non risultano dunque particolari scostamenti, legati al cambiamento del management di Skyway". Per quanto riguarda le azioni di marketing Bertschy ha aggiunto che "per la prima volta, insieme al piano strategico, è stato redatto un piano di marketing che prevede un investimento del 5% del fatturato in attività di immagine e promozione: sono previsti vari eventi, tra i quali il giro d'Italia, che per la prima volta prende il nome di una funivia, un allineamento comunicativo quali il sito, pagine social, comunicazione interna, e una attività di webmarketing nonché la definizione di accordi commerciali".