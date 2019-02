Borrello, impennata domande mutuo casa

"Nel 2017 sono state introdotte migliori condizioni per il finanziamento regionale dell'acquisto della prima casa e del recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente. La misura aveva proprio la finalità di far fronte alla crisi del settore edilizio. Il successo di tali modifiche è dimostrato dai numeri: 394 domande nel 2017 e 626 domande nel 2018". Lo ha detto l'assessore regionale alle opere pubbliche, Stefano Borrello, rispondendo ad un'interpellanza del gruppo Lega Vallée d'Aoste sulle problematiche inerenti l'erogazione dei mutui regionali relativi alle politiche abitative.

"Nonostante il notevole carico di lavoro degli uffici - ha aggiunto - i servizi agli utenti sono sempre stati garantiti nel rispetto dei tempi ridotti previsti dalle procedure per l'ammissione a beneficio (in media 60 giorni dalla data della domanda) e per la trasmissione della pratica a Finaosta (in media 60 giorni dal finanziamento deliberato dalla Giunta Regionale). È soltanto dal mese di agosto 2018 che la struttura non ha potuto più comunicare l'ammissione a beneficio delle domande pervenute a decorrere dal mese di giugno. Gli utenti non hanno, quindi, più ricevuto la lettera di ammissione a beneficio ma una semplice comunicazione di regolarità dell'istanza presentata, concordata con l'ufficio legale, con rinvio della comunicazione di ammissione al momento della sopravvenuta disponibilità delle risorse". "Per quanto riguarda la previsione di evasione delle pratiche giacenti e i relativi tempi di erogazione dei finanziamenti - ha proseguito Borrello - posso dire che tutte le pratiche del 2017 sono già state finanziate così come le prime 25 del 2018. Nel primo trimestre 2019, si prevede di poter finanziare altre 100/120 pratiche dell'anno 2018, arrivando a più di 2/5 delle complessive 844 domande presentate con le nuove disposizioni (218 nel 2017 e 626 nel 2018). Per le pratiche successive i tempi dipendono come già detto dalle risorse finanziarie che si renderanno disponibili sul fondo di rotazione".

La replica di Luca Distort (Lega Vda): "Capisco che il tema è impegnativo e le risorse sono poche. Tuttavia, mi sento di mantenere le mie richieste per quanto attiene il potenziamento dell'organico. Voglio esortare l'assessore ad avere coraggio e adottare tutte le iniziative necessarie per fare delle politiche abitative, che sono il cardine del tramite tra l'Amministrazione pubblica e il cittadino, un esempio di eccellenza per la Valle d'Aosta".