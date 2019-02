Bertschy, perso fondi per organizzazione

"Le cause di tale situazione riguardano principalmente una situazione organizzativa stratificatasi nel corso del tempo non sufficiente per garantire la corretta gestione di questo tipo di Programmi, noti per la loro complessità". Lo ha detto l'assessore regionale agli Affari europei, Luigi Bertschy, rispondendo a due interpellanze di Rete Civica-Alliance Citoyenne e Mouv' sui finanziamenti stanziati dall'Unione europea. "La Valle d'Aosta, ad oggi, non è rimasta inerme - ha aggiunto - per quanto concerne l'attuazione del Programma, anzi ha messo in campo iniziative per circa 9 milioni di euro di spesa monitorata, con 318 Progetti avviati e in parte conclusi e rendicontati e iniziative alle quali hanno partecipato circa 3 mila 800 persone. Rispetto al passato, oggi ci sono più criticità che stiamo scontando come l'utilizzo dei fondi regionali, qualora disponibili, al posto di quelli europei, oltre ad altre cause che sono da rintracciarsi nei processi di programmazione e attuazione del Fondo sociale europeo, passati in Valle d'Aosta, da una gestione maggiormente centralizzata ad una gestione distribuita tra l'Autorità di gestione e le Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi di competenza senza che il sistema fosse nelle condizioni ottimali".

La mancata certificazione - ha precisato Bertschy - risulta pari a euro 2.949.447, dei quali 1.474.723 di risorse europee, 1.032.306 di risorse statali e 442.417 di risorse regionali.

"Tengo a precisare che la decurtazione di fondi non impatta, direttamente sulle iniziative in favore dei beneficiari e del tessuto economico regionale, che proseguiranno il loro iter di attuazione e rendicontazione. Stiamo infatti lavorando per quanto concerne la programmazione delle risorse residue".

Per Alberto Bertin (Rc-Ac), "la risposta dell'Assessore non ha fatto che aumentare la preoccupazione che già avevamo, quella di perdere risorse veramente importanti, con tutte le conseguenze negative che questo comporta per il nostro territorio. Questo conferma che qualcosa non ha funzionato e forse è necessario cambiare strategia". Secondo Elso Gerandin (Mouv') "l'assessore Bertschy ha fatto un quadro onesto di come è la situazione in Valle d'Aosta, che risulta però essere molto critico, non ha fatto altro che confermare che la nostra regione è purtroppo l'unica regione che andrà al disimpegno".