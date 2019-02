Protesta M5S su rinvio legge elettorale

A seguito dei gravi eventi portati alla luce con l'operazione "Geenna" la prima commissione ha deciso di definire in tempi brevi un testo di legge in materia elettorale per contrastare il fenomeno del voto di scambio e portarlo in aula quanto prima possibile per essere messo al voto. E' quanto sottolinea, in una nota, il gruppo consiliare dle Movimento 5 stelle, aggiungendo: "In prima commissione si è arrivati finalmente, con ampia maggioranza, alla condivisione del testo unico, che vede come punti fondamentali l'azione combinata dello spoglio centralizzato e della preferenza unica in quanto, da indagini in corso in cui è emerso che candidati dell'Union valdotaine promettevano posti di lavoro al casinò in cambio di triple preferenze ben definite per le elezioni regionali 2018 e dai risultati disarmanti della stessa operazione 'Geenna', è stato appurato che il solo spoglio centralizzato non basta per porre fine a questa calamità".

Ma "durante le operazioni di voto in prima commissione - aggiungono i consiglieri del M5S - i commissari dell'Union Valdôtaine, di Stella Alpina e Pour notre Vallée, con nostro grande stupore, si sono astenuti". "Oggi, durante l'assemblea dei capigruppo, non è stato possibile inserire la legge elettorale all'ordine del giorno del Consiglio a causa del voltafaccia di tutte le forze di maggioranza, anche di quelle (Uvp e Alpe) che solo ieri si erano dichiarate a favore della discussione in aula nel più breve tempo possibile. I colleghi, a cui probabilmente le infiltrazioni mafiose all'interno delle nostre Istituzioni non suscitano preoccupazione, si devono prendere la responsabilità per questa loro scelta che, oltre ad andare contro la lotta al controllo del voto e contro le infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, va anche a sminuire il lavoro svolto per mesi, con serio impegno, da parte della prima commissione".