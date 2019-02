Formazione consiglieri, bocciata mozione

Con 27 astensioni e sette voti favorevoli il Consiglio regionale ha respinto una mozione - presentata congiuntamente dal gruppo Adu VdA e dal Movimento 5 Stelle - che chiedeva "un impegno della Presidente dell'Assemblea valdostana a verificare le reali opportunità per tutti i Consiglieri eletti di usufruire di momenti di formazione specifica e volontaria su temi ritenuti particolarmente urgenti, quali gli strumenti ispettivi, il bilancio regionale, la comunicazione efficace in vista delle sedute del Consiglio regionale, i ruoli e le competenze degli Uffici del Consiglio regionale". La Presidente Rini si è detta comunque disponibile ad affrontare la questione in Commissione.

L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità una mozione della Lega Vda sulle problematiche del servizio di trasporto pubblico per le persone con disabilità motoria e psichica. Il provvedimento impegna l'Assessore competente a effettuare una ricognizione per capire quali siano le reali esigenze di mobilità delle persone interessate, in particolar modo per quelle residenti nelle strutture terapeutiche, e ad adoperarsi affinché venga garantita loro la mobilità.