Pronta bozza modifica legge elettorale

Preferenza unica, spoglio centralizzato in otto sedi (una per ogni Unité de Communes), rappresentanza di genere al 35% e riduzione del numero delle firme necessarie a presentare una lista: sono le novità introdotte dalla proposta che modifica la legge elettorale in Valle d'Aosta. Proposta che sarà esaminata lunedì prossimo dalla prima commissione della regione Valle d'Aosta e, in caso di approvazione (sul testo c'è una convergenza trasversale), potrebbe essere iscritta d'urgenza all'ordine del giorno del Consiglio regionale convocato il 5 e 6 febbraio. Per quanto riguarda il tema della "governabilità", invece, la discussione prosegue sulle varie proposte presentate.