Raddoppio Tmb, ConsVda respinge mozione

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha respinto una mozione - presentata dal gruppo Rete Civica-Alliance Citoyenne - volta a "ribadire la contrarietà dell'Assemblea valdostana al raddoppio del Traforo del Monte Bianco" e a "impegnare il Presidente della Regione a riportare tale contrarietà nelle sedi istituzionali opportune", oltre che "a informarsi presso la società di gestione della struttura e a riferire alla Commissione consiliare competente in merito ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza effettuati in questi anni e ad eventuali interventi futuri".

"Già in passato il Consiglio regionale ha espresso la propria contrarietà - ha osservato Alberto Bertin (Rc), illustrando all'Aula il provvedimento - ad un'eventuale raddoppio del Tunnel, realizzazione che comporterebbe inevitabilmente un'intensificazione del traffico. Il raddoppio e la chiusura, per ragioni diverse, sono assolutamente da evitare, bisogna trovare soluzioni alternative".

Claudio Restano (Misto) si è detto "assolutamente a favore della costruzione della doppia canna del Monte Bianco, perché siamo dalla parte dei valdostani e non degli altri Paesi".

Secondo Luca Bianchi (Uv) l'approccio della mozione era "sbagliato, perché la seconda canna, che sulla base di pareri tecnici non aumenterà i problemi ambientali, è soltanto una possibilità per scongiurare la chiusura del Tunnel; chiusura che comporterebbe evidenti danni economici per tutta la Valle d'Aosta".

Per Pierluigi Marquis (Stella alpina) "nei prossimi decenni l'inerzia di oggi rischia di divenire pericolosa e potrebbe portare anche alla chiusura di questa via di comunicazione perché non disporrebbe più di standard di sicurezza analoghi a quelli delle altre infrastrutture". Patrizia Morelli (Alpe) ha definito la mozione "inopportuna in questa fase, perché bisogna affrontare la questione del merito, esplorando tutte le soluzioni tecnologiche possibili per evitare la chiusura del Tunnel, che avrebbe effetti devastanti su tutta l'Alta Valle, e anche valutando l'opportunità che la costruzione della seconda canna non sia poi così effettivamente necessaria".

Parere favorevole è stato espresso da Daria Pulz (Adu): "Non si tratta di una posizione ideologica, bensì di spirito critico, oltre tutto il raddoppio, come ci ricordano i francesi, è incompatibile con la candidatura del Monte Bianco a patrimonio mondiale dell'Unesco". A favore anche Luigi Vesan (M5S): "L'intervento comporterebbe costi economici e ambientali troppo elevati, quindi mantenere la posizione di non raddoppiare il Tunnel è ad oggi la scelta più oculata". Si sono astenuti Mouv' e Lega VdA: per Elso Gerandin (Mouv') "bisogna avere un quadro molto preciso degli interventi da realizzare e delle soluzioni tecniche da prevedere prima di prendere qualsiasi decisione", per Stefano Aggravi (Lega Vda) "la mozione non è approvabile, perché noi riteniamo prioritario scongiurare la chiusura del Traforo, anche per qualche anno, e porre un'attenzione concreta e forte per la valorizzazione dell'area dell'alta Valdigne".

L'Assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, ha osservato che "problemi come questi non possono essere affrontati con una mozione: sarà serio fare un lavoro approfondito e dire al mondo degli operatori economici che creeremo le condizioni per evitare momenti di interruzione dei collegamenti". Infine l'assessore all'ambiente, Albert Chatrian, ha ribadito che "ad oggi, nessuna scelta è stata fatta e all'ordine del giorno della società vi sono le pianificazioni sulle manutenzioni della canna esistente; le valutazioni sono su come evitare la chiusura per un periodo troppo lungo del Tunnel, pensando principalmente alla sicurezza dei transiti". (ANSA).