Rini, sospensione scatta con arresto

"La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale scatta quando è disposta l'applicazione di una misura coercitiva da parte dell'Autorità Giudiziaria, tra cui figura quella della custodia cautelare in carcere. A prevederlo è la cosiddetta 'legge Severino', che dispone anche come la sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale permane fintanto che rimane attiva la misura coercitiva, che può essere sia la custodia cautelare in carcere sia gli arresti domiciliari". E' quanto precisa la presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Emily Rini, "in riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate questa mattina" riguardo all'arresto del consigliere regionale Marco Sorbara, nell'ambito di un'inchiesta sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. "Le mie parole non erano assolutamente assimilabili a commenti, bensì esprimevano semplicemente quanto disposto dalla legge, - prosegue Rini - testo normativo alla mano".

"Con questo senza entrare minimamente nel merito delle contestazioni mosse alle singole persone coinvolte nelle indagini, - aggiunge la presidente dell'assemblea regionale - che avranno tutto il diritto di difendersi e di poter produrre le eventuali giustificazioni del caso nelle sedi competenti".

In merito alla procedura di sospensione, la legge Severino prevede che l'autorità giudiziaria comunichi il provvedimento giudiziario che comporta la sospensione di diritto dalle cariche elettive al Presidente della Regione in qualità di Prefetto. Il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale adotta il provvedimento che accerta la sospensione, lo trasmette al Presidente della Regione che a sua volta lo notifica al Consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge.