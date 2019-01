ConsVda analizza progetto Porta Canavese

"Questo incontro ha permesso di approfondire la conoscenza del progetto ferroviario della 'Porta del Canavese-Monferrato' e di sviluppare un interesse reciproco su una infrastruttura estremamente importante per il territorio e per la mobilità delle persone, siano esse turisti o residenti". E' quanto dichiara il presidente della quarta Commissione della Regione Valle d'Aosta, Marco Sorbara, che ha "condotto" una delegazione del Consiglio regionale a Chivasso per una riunione sul futuro del trasporto ferroviario tra Valle d'Aosta e Piemonte.

"È fondamentale oggi - ha aggiunto - ritrovare una strategia di rilancio per migliorare la nostra infrastruttura elevandone il rango. Ringrazio l'Assessore Bertschy per l'opportunità che ha creato organizzando questo incontro. È di grande importanza il lavoro comune che gli Assessori ai trasporti delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta stanno facendo per rilanciare la linea Torino-Aosta, sulla quale gravano alcune problematiche che stanno cercando di superare con la stretta collaborazione di RFI. Tutto ciò va realizzato ora per evitare che gli sforzi volti a velocizzare i collegamenti non possano essere portati a termine a causa di una struttura obsoleta. Con l'ormai prossimo arrivo dei treni bimodali avremo già un primo miglioramento qualitativo dei tempi e dei modi di percorrenza della tratta Torino-Aosta".

Della delegazione del Consiglio valle facevano parte anche i consiglieri Patrizia Morelli, Chiara Minelli, Manuela Nasso, Luigi Vesan, unitamente all'assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, al Comitato "VdA Riparte", ai "Pendolari stanchi" e ai rappresentanti valdostani delle Organizzazioni sindacali di categoria. E' stato fatto prima un sopralluogo sul sito dove dovrebbe sorgere la stazione della Porta del Canavese sulla linea Torino-Milano dell'alta velocità; poi la riunione è proseguita a Chivasso dove si sono aperti la discussione e il confronto tra le diverse realtà presenti sugli interventi e la gestione del servizio ferroviario. "Oltre al progetto per la realizzazione della stazione Porta del Canavese, che permetterebbe ai valdostani di accedere all'alta velocità, è stato affrontato il tema della lunetta di Chivasso che consentirebbe di ottimizzare i tempi di percorrenza da e verso Torino" si legge in una nota.