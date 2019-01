Commissione Cva conclude prime audizioni

Si è chiuso il primo ciclo di audizioni della commissione speciale sulla Cva. "In queste due prime settimane di lavoro della Commissione - specifica il presidente Alessandro Nogara (Uvp) - abbiamo sentito i vertici del gruppo Cva e di Finaosta e, oggi, il Presidente della Commissione paritetica. Chiuso questo primo ciclo, nella prossima riunione faremo il punto della situazione e programmeremo le prossime audizioni. L'intenzione è quella di sentire esperti di finanza aziendale, manager di società pubbliche quotate e non quotate, giuristi in diritto amministrativo e di società pubbliche. Questa fase di ascolto sarà molto importante per entrare nel merito delle prospettive: da parte della Commissione c'è la volontà di trasmettere in streaming queste audizioni, perché riteniamo che tutti i valdostani abbiano il diritto di informarsi attraverso il contributo che questi esperti forniranno in Commissione".

"Il mandato che il Consiglio ha dato alla Commissione - aggiunge Nogara - è proprio quello di valutare, per ogni scenario, punti di forza e di criticità, che saranno poi raccolti, entro il 31 marzo prossimo, in una relazione conclusiva da sottoporre all'Aula".