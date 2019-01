Cognetta, aumenti su A5 ce li teniamo

"Gli aumenti ce li teniamo". Così il consigliere regionale Roberto Cognetta (Mouv') commenta la riunione della seconda Commissione consiliare per affrontare la tematica delle tariffe autostradali sulle tratte valdostane gestite dalle società Rav e Sav.

"Malgrado l'articolato spot su quanto fatto dal Governo nazionale che la deputata Tripodi ha letto alla Commissione - riferisce Cognetta -, non abbiamo nessuna speranza di ridurre i pedaggi, a meno che la Regione o lo Stato non investano 18 milioni di euro l'anno per compensare gli ammortamenti e i mancati guadagni. Oppure si può evitare allungando gli anni di ammortamento, ma questo si può fare solo se la società è pubblica. Conviene alla Regione acquisire la maggioranza delle quote societarie? Per noi la risposta è assolutamente no, anche se qualcuno della maggioranza attuale continua a insistere in tal senso". "A questo - conclude - si aggiunge la certezza che il Tunnel del Monte Bianco chiuderà per lavori alla volta per almeno due anni. La chiusura del traforo non farà altro che aggravare il problema".