M5s, risposte concrete a piccoli Comuni

"Finalmente, dal Governo arrivano risposte concrete ai bisogni reali e alle esigenze dei piccoli Comuni". Così il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle commenta il decreto ministeriale che attribuisce ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. "Nella nostra Regione, i 56 comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti potranno godere di contributi fino a 40.000 euro l'uno; i 17 comuni tra i 2000 e i 5000 abitanti di un contributo di 50.000 euro l'uno. Il totale dei contributi a disposizione della Valle d'Aosta per il 2019 ammonta a 3 milioni e 90 mila euro", spiegano i consiglieri.

"Effettuare investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strutture sportive, strade ed edifici comunali di varia destinazione - aggiungono - significa non solo effettuare investimenti per tutelare l'incolumità dei cittadini e per valorizzare il patrimonio pubblico, ma anche prevenire eventuali futuri danni strutturali più ingenti dal punto di vista economico". Secondo il gruppo del M5s "data l'attuale situazione di incertezza economica regionale e nazionale siamo certi che la Regione Valle d'Aosta e l'assessorato competente lavoreranno insieme ai Comuni al fine di beneficiare di tali preziosi contributi, nel rispetto dei termini previsti".(ANSA).