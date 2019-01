Assemblea nomina magistrato Corte conti

Designare un magistrato per la nomina in seno alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta: è uno dei punti all'ordine del giorno del Consiglio regionale che si riunirà mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio. L'assemblea dovrà trattare 47 oggetti, tra cui 9 interrogazioni, 22 interpellanze e 12 mozioni.

In merito alle interrogazioni, il gruppo Lega VdA ne ha depositate sei, tra cui una sull'attuazione dello studio di sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto di ampliamento dell'ospedale Umberto Parini di Aosta, mentre il gruppo Mouv' ha posto un'interrogazione riguardante la copertura di posti vacanti nell'ambito del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Sono due le iniziative del gruppo Rete Civica-Alliance Citoyenne: riorganizzazione dei centri per l'impiego in Valle d'Aosta e situazione dei consumi energetici sul territorio valdostano.

Passando alle interpellanze, due sono state presentate dal gruppo Ambiente Diritti Uguaglianza VdA (tra cui la tempistica per l'avvio di corsi di italiano per stranieri previsti dal progetto Fami Lingua 2018-2020), sei dalla Lega VdA (tra cui intendimenti sulla costituzione di parte civile dell'Amministrazione regionale nel processo riguardante il Circolo ricreativo dell'Ente Regione), sei dal gruppo Mouv' (tra cui azioni per l'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione europea), quattro dal gruppo Movimento 5 Stelle (tra cui provvedimenti per rendere meno gravose le tariffe nei tratti autostradali gestiti dalle società Rav e Sav), quattro dal gruppo Rete Civica-Alliance Citoyenne (tra cui nomina del Direttore e del Comandante di polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Brissogne. All'ordine del giorno figurano anche 12 mozioni.