Piano tutela acque in terza commissione

(ANSA) - AOSTA, 15 GEN - Il Piano tutela delle acque è giunto sul tavolo della terza Commissione della Regione Valle d'Aosta.

"Abbiamo sentito il coordinatore regionale del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - riferisce il Presidente della commissione, Alessandro Nogara (Uvp) - che ci ha illustrato tutte le modifiche che sono state apportate al documento, il cui iter è in fase di definizione. I commissari hanno avuto modo di porre quesiti e approfondire alcuni aspetti in merito a questa tematica, la cui importanza sarà crescente, alla luce in particolare del cambiamento climatico i cui effetti sono ormai evidenti a tutti e dovranno comportare una sempre più oculata gestione della risorsa idrica". (ANSA).