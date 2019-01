Appel candidature jeunes universitaires Parlement francophone

Le Conseil de la Vallée vient de lancer un concours à l'intention des étudiants universitaires pour la participation aux travaux de la 9e session du Parlement francophone des jeunes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui se tiendra à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 4 au 9 juillet prochain.

Les participants à la sélection doivent être résidants en Vallée d'Aoste, être âgé de 18 ans au moins et de 23 ans au plus au 1er juillet 2019, être inscrits à l'Université, appartenir à un mouvement de jeunesse, associatif ou de solidarité et ne pas avoir participé à une précédente édition du PFJ.

Pour prendre part à la sélection, les candidats sont appelés à rédiger un texte de quatre pages (Times New Roman, caractère 12, interligne 2) portant sur un thème qui rentre dans les domaines de compétence des quatre Commissions permanentes de l'APF. Les thèmes retenus pour cette édition sont: Jeunesse francophone et Etat civil, en traitant notamment la question des enfants sans identité pour faire de l'espace francophone un espace d'enregistrement complet des naissances (Commission des affaires parlementaires); l'économie sociale et solidaire et les enjeux pour les jeunes de l'espace francophone (Commission de la coopération et du développement); le retour des biens culturels à leurs pays d'origine, pourquoi et comment partager le patrimoine dispersé dans l'espace francophone (Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles); la question sur l'abolition de la peine de mort dans l'espace francophone (Commission politique).

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures, sous peine d'exclusion, a été fixé pour vendredi 15 février 2019, à 17h. Les dossiers devront être déposés au Bureau du Protocole du Conseil de la Vallée - Place Deffeyes 1 - Aoste.