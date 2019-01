Rete civica, maggioranza rinvia temi

(ANSA) - AOSTA, 11 GEN - Il Consiglio regionale rinvia le risoluzioni riguardanti il Decreto sicurezza e il Traforo del Monte Bianco e il gruppo proponente Rete Civica-Alliance Citoyenne protesta: "Ancora una volta - commentano i consiglieri Bertin e Minelli - importanti atti di iniziativa dei gruppi di minoranza sono stati rinviati alla prossima adunanza, che sarà convocata a fine gennaio, e in particolare non si è nemmeno presa in considerazione l'iscrizione di due risoluzioni su temi urgenti presentate in Aula dal nostro gruppo".

La prima iniziativa "riguardava le proteste in corso in vari Comuni e Regioni italiani in merito all'applicazione del Decreto Sicurezza, che contiene disposizioni che non permetterebbero, tra l'altro, di erogare le prestazioni previste dalla normativa regionale in favore degli immigrati e che mettono in discussione le competenze regionali legate alla sanità e alle politiche socioassistenziali", ricordano i consiglieri di opposizione.

La seconda parlava della situazione del Traforo del Monte Bianco, "per il quale sono in previsione importanti lavori di rifacimento e consolidamento che vengono presi a pretesto per rilanciare l'antica e nefasta proposta del raddoppio della galleria". "Ora - spiegano i consiglieri Bertin e Minelli - trasformeremo le due risoluzioni in mozioni, al fine di poterle discutere nel prossimo Consiglio convocato a fine mese.

Esercitare la nostra Autonomia significa farsi carico dei problemi, affrontandoli e non rinviandoli di continuo".(ANSA).