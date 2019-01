Inps, scongiurata chiusura Verrès

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - La sede territoriale Inps di Verrès non chiuderà, contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento. Lo hanno riferito il presidente della Regione Antonio Fosson e l'assessore Luigi Bertchy. "Questo è l'esito del dialogo e della collaborazione che il Governo regionale ha attivato con la Direzione Inps Valle d'Aosta e con il suo direttore, Francesco Avenoso che ringraziamo, al fine di continuare a garantire la territorialità del servizio - così importante per il cittadino - in un regione, come la Valle d'Aosta, che presenta caratteristiche orografiche molto diverse dal resto d'Italia", hanno spiegato Fosson e Bertchy. "Stiamo inoltre valutando - hanno aggiunto - con l'Amministrazione comunale e con la dirigenza Inps Valle d'Aosta la possibilità di concentrare in un'unica sede, diversi servizi pubblici, una 'sede di multiservizi', per facilitare il cittadino e per ottimizzare i costi".(ANSA).