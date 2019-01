Fossson, nelle scuole no criticità droga

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - Riguardo al fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti "sinora non sono state evidenziate situazioni di criticità presso le scuole valdostane". Lo ha riferito oggi in Consiglio Valle il presidente della Regione Antonio Fosson, rispondendo a un'interpellanza presentata dalla consigliera del M5s Maria Luisa Russo. "Il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovani, è oggetto di una continuativa opera di prevenzione, - ha aggiunto Fosson - sia attraverso controlli mirati da parte dalle Forze dell'ordine, sia con lo svolgimento di iniziative di informazione ed educazione promosse nelle scuole. I controlli delle Forze dell'ordine nei pressi delle scuole hanno cadenza praticamente quotidiana, così come sono constanti i rapporti con i dirigenti scolastici".

Secondo l'assessore all'istruzione Chantal Certan "la campagna di informazione sulle dipendenze si colloca all'interno del Piano regionale della prevenzione 2016-2020 dell'Usl con l'obiettivo di coordinare tutte le attività sul territorio regionale. È previsto che gli interventi nelle scuole passino da una logica di prevenzione di comportamenti a rischio, ad una logica di promozione di politiche favorevoli alla salute".

Nella replica, la consigliera Russo ha evidenziato che "il ruolo dei dirigenti è molto importante e sempre più devono farsi carico di questa problematica, monitorando continuamente e segnalando alle autorità competenti quanto succede. Il sistema giovani è delicatissimo e dobbiamo tenere alta l'attenzione sul loro mondo". "La settimana delle legalità e della prevenzione - ha aggiunto la consigliera Manuela Nasso (M5s) - è un'iniziativa lodevole, ma non basta: questo è un problema tangibile e non è sufficiente una settimana all'anno per risolverlo".(ANSA).