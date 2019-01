Casa, 89 false dichiarazioni contributi

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - La guardia di finanza ha riscontrato 89 false dichiarazioni nelle richieste di contributi regionali di sostegno alla locazione, l'1% circa delle 10.833 domande relative al periodo compreso tra il 2011 e il 2014. Il dato è stato fornito oggi dall'assessore alle opere pubbliche, Stefano Borrello, rispondendo in Consiglio Valle a una interpellanza presentata dal Andrea Manfrin (Lega Vallée d'Aoste).

In 11 casi si è proceduto al recupero di tutto il contributo e in 67 solo una parte; le rimanenti 11 false dichiarazioni non hanno inciso sull'ammissibilità del contributo. Quanto al Bon de chauffage, nel periodo 2013-2016, su 93.000 pratiche ne sono state controllate circa 8.000 (8,5%), di cui 336 (0,36%) sono state revocate. Dal 2017, essendo fatti controlli a tappeto, non sono stati erogati preliminarmente i contributi. "I dati riferiti dall'assessore ci fanno tirare un sospiro di sollievo, ma chiederemo un'integrazione, perché la nostra intenzione era di avere una fotografia di tutta la platea di aiuti e sostegno alla povertà concessi dall'Amministrazione regionale", ha commentato il capogruppo della Lega, Andrea Manfrin. Stefano Ferrero (Mouv') ha suggerito "l'approvazione di un protocollo di intesa con la Guardia di finanza per estendere i controlli anche ad altri dossier, ad esempio sulle pratiche di concessione di mutui".(ANSA).