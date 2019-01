Tavolo unitario contro caro-autostrada

(ANSA) - AOSTA, 9 GEN - Si riunirà lunedì prossimo la prima riunione del tavolo di lavoro unitario contro il rincaro delle tariffe autostradali sulla tratta valdostana. Dell'organismo - secondo quanto ha annunciato oggi in Consiglio regionale l'assessore ai trasporti Luigi Bertschy - faranno parte il Cpel in rappresentanza degli enti locali, la Camera di commercio, Confindustria, Adava, Cna, Confcommercio, Confartigianato, le forze sindacali e le associazioni dei consumatori. "Hanno dato tutti la disponibilità a fare un lavoro che solleciti in via definitiva una soluzione per la nostra comunità per evitare di fare come il passato, qualche protesta per qualche giorno e poi una dimenticanza del tema fino all'anno successivo", ha precisato Berstchy. Sarà "una protesta della comunità organizzata in maniera civile ma determinata", ha aggiunto l'assessore, anticipando che "parallelamente la Giunta regionale proseguirà la trattativa e l'azione nei confronti del governo per cercare di ottenere una valutazione dei pedaggi in linea con quanto accade nel resto del Paese". Critiche riguardo alle iniziative intraprese fino ad ora sono state sollevate da Elso Gerandin (Mouv'): "Non basta una nota, ma ci va una presa di posizione forte di ruoli istituzionali", ha detto, lamentando il fatto che "Piemonte e Valle d'Aosta sono considerate una repubblica a margine nel contesto italiano".(ANSA).