Garante, potenzialità detenuti

(ANSA) - AOSTA, 7 GEN - "La condizione di restrizione della libertà personale rappresenta, come ho già avuto modo di evidenziare, una delle situazioni sicuramente più gravose da sopportare per l'essere umano. In tale condizione, può succedere che intervengano lo scoramento, la mancanza di progettualità. E invece, durante i colloqui, ho avuto modo di percepire tra di voi confortanti potenzialità. E, come me, la percepiscono, ritengo, altri soggetti che si occupano della realtà del carcere.". Così Enrico Formento Dojot, garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Valle d'Aosta, si è rivolto ai detenuti della casa circondariale di Brissogne per gli auguri di inizio anno.

"Nell'ottica del ritorno alla vita libera e del reinserimento nella società, principio, - ha proseguito Formento Dojot - questo, stabilito dalla Costituzione, auspico che tali potenzialità producano risultati positivi per voi e per la comunità". (ANSA).