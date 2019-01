Consiglio Vda, nomine Corecom e C. Conti

(ANSA) - AOSTA, 2 GEN - Il rinnovo del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) sarà uno degli argomenti trattati nella prossima seduta del Consiglio regionale che si riunirà mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio prossimi, per esaminare un ordine del giorno composto di 57 oggetti, tra cui 15 interrogazioni, 24 interpellanze e 8 mozioni. I consiglieri dovranno inoltre designare un magistrato per la nomina nella sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione.

Per ciò che concerne la parte ispettiva i temi riguardano, tra gli altri, l'eventuale chiusura del Traforo del Monte Bianco, gli sconti autostradali a favore dei residenti in Valle d'Aosta; i costi di gestione e utilizzo dell'apparecchiatura 'Tomo Therapy Hi-Art System'; le perizie suppletive relative all'appalto per la costruzione della nuova università da parte della Nuv srl; l'introduzione dell'app 'Health VdA' per le prenotazioni specialistiche; la promozione e valorizzazione del Parco minerario regionale; controlli sulle domande presentate ai fini dell'ottenimento di benefici economici.

Tra le mozioni depositate Impegno civico chiede di modificare il bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2018, mentre la Lega propone di sollecitare la liberazione dell'ex presidente del Parlamento della Catalogna Carme Forcadell. Il Movimento 5 stelle propone inoltre di un'eliminazione graduale, nelle varie sedi della Regione, degli articoli in plastica monouso e la costituzione di un tavolo di lavoro finalizzato al sostegno e all'incremento di un piano di marketing-pubblicità del turismo.(ANSA).