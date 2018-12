Rini, ritroviamo nostro spirito di unità

"Ritroviamo il nostro spirito di unità, il sentimento di solidarietà, la condivisione nel nome di quel cambiamento che tutti noi vogliamo vedere. Non per non essere più quello che siamo, ma per divenire quello che non siamo ancora. Tutto è cambiamento. E il cambiamento parte da noi. Come singoli cittadini e come comunità". Così il presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, nel messaggio di auguri per il 2019. "Dal canto nostro - prosegue - ce la metteremo tutta e io cercherò di essere il garante della nuova azione che si è data il Consiglio Valle. Un'azione volta al confronto serio e costruttivo, nel rispetto del ruolo di ogni forza politica e nella ricerca di una sintesi tra le opinioni diverse. Perché la politica è conciliazione, è venirsi incontro. La buona politica non è polemica fine a se stessa, ma presuppone ascolto, confronto e decisioni concrete".

"Ci lasciamo alle spalle - sottolinea Rini - un anno particolarmente impegnativo, a cavallo tra due legislature del Consiglio Valle, durante il quale hanno, purtroppo, prevalso le logiche della divisione a scapito di un'unità che è invece sempre più invocata dai valdostani. Un'unità, che non deve essere pensiero unico, bensì unità nella diversità e nel pluralismo".