Insediata commissione su quotazione Cva

Si è insediata la Commissione speciale del Consiglio Valle per l'analisi della prosecuzione o dell'interruzione del processo di quotazione in borsa della Compagnia Valdostana delle Acque, la società partecipata al 100 per cento dalla Regione per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La Commissione è presieduta da Alessandro Nogara (Uvp) ed è composta da Roberto Luboz (Lega VdA), Elso Gerandin (Mouv'), Chiara Minelli (Impegno civico), Luciano Mossa (M5S), Joël Farcoz (Uv), Pierluigi Marquis (Stella alpina), Patrizia Morelli (Alpe) e Claudio Restano (Misto).

Istituita il 20 dicembre scorso, dovrà svolgere il proprio mandato entro il 31 marzo 2019, al termine del quale rimetterà all'Assemblea una relazione conclusiva in cui saranno riportati gli esiti dell'analisi evidenziando per ogni scenario punti di forza e criticità. I Commissari hanno programmato i lavori deliberando una serie di audizioni a partire dall'8 gennaio. (