Rini, Carta Chivasso rivoluzionaria

(ANSA) - AOSTA, 20 DIC - "Un documento rivoluzionario, frutto di coraggio e di lungimiranza politica, che ancora oggi è giustamente considerato alla base del moderno pensiero autonomista e federalista italiano". Così ricorda il presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, ricorda il 75/o anniversario della Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, siglata il 19 dicembre 1943 a Chivasso da Emile Chanoux e Ernest Page in rappresentanza dei valdostani, Osvaldo Coïsson, Gustavo Malan, Giorgio Peyronel e Mario Rollier, in rappresentanza delle valli valdesi.

"La Carta di Chivasso - prosegue Rini - dimostra come l'identità dei popoli, l'Autonomia e il federalismo siano valori insiti nella nostra specificità. Un messaggio fortemente sentito in Valle d'Aosta che ha caratterizzato l'azione politica valdostana dal dopoguerra ad oggi". (ANSA).