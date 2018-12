Voto bipartisan Commissione paritetica

(ANSA) - AOSTA, 19 DIC - Con un accordo bipartisan tra la maggioranza autonomista e l'opposizione, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha nominato i tre componenti di parte regionale della commissione paritetica Stato-Regione per l'applicazione dello statuto speciale. Sono i costituzionalisti Robert Louvin, ex presidente della Regione Valle d'Aosta, Renato Balduzzi, ex ministro della sanità (proposti dalla maggioranza) e Barbara Randazzo, proposta dal gruppo della Lega.(ANSA).